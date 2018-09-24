Калужанин избил соседа из-за просьбы вести себя потише

Инцидент произошёл в прошлую среду, 19 сентября, около 11:00, в самом центре города – на углу дома № 56 по улице Кирова. Один мужчина ударил другого в лицо, после чего скрылся во дворе этого дома.
Потерпевшим оказался 35-летний Арсений ЗЕЛЬНИКОВ – сын Уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия ЗЕЛЬНИКОВА. Об избиении омбудсмен написал в субботу, 22 сентября, на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
«Пока я был давеча в Сухиничской колонии и защищал там права осуждённых, пришедших на личный прием, мой сосед-качок сверху на замечание сына вести себя спокойнее, не шуметь по ночам, просто, исподтишка, сзади, ударил ему в лицо кулаком, - пишет Зельников. – Разбита в двух местах челюсть, перебит нос. Самое хреновое – разбит под глазом череп. Нужно собирать его, вставлять титановые пластины. Сохранится ли зрение, Бог знает».
Арсений Зельников находится сейчас в областной больнице в Анненках. Он написал заявление в полицию. Его, а также супругу Арсения, которая стала свидетелем избиения, участковый полицейский уже опросил.
«А вот до подозреваемого руки у полиции так и не доходят. На сегодня (воскресенье, 23 сентября. – Прим. ред.) пока его даже не опросили. На звонки полиции он не отвечает. Как такое может быть?» - недоумевает Уполномоченный по правам человека.
Кстати, по словам Юрия Зельникова, на соседа, избившего его сына, ранее уже жаловались другие жители дома.
Мы обратились в пресс-службу областного УМВД с просьбой прокомментировать, возбуждено ли по данному факту уголовное дело, удалось ли стражам порядка пообщаться со злоумышленником, а также будет ли он задержан в связи с данным инцидентом. Ответить на эти вопросы нам обещали во второй половине дня.
Юрий Зельников также просит калужан, ставших свидетелями нападения на его сына, позвонить по телефону: 8-910-910-20-21.
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