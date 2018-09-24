Двух чилийских белок бросили умирать в калужском лесу

В воскресенье, 23 сентября, в центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге принесли двух чилийской белок дегу.
Как нам рассказала руководитель центра Вероника МАТЮШИНА, зверьков совершенно случайно в лесу обнаружили грибники. Белки были закрыты в банке из-под влажных салфеток. Зверьки были обречены на верную смерть.
Сейчас их здоровью ничто не угрожает. В центре планируют найти для них новых хозяев.
Уважаемые читатели! А какие животные живут у вас дома? Расскажите в комментариях!
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