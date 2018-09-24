Мужчина погиб под колёсами «Газели»

На Киевской трассе в Жиздринском районе поздно вечером 21 сентября погиб 49-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, он в темноте шёл по проезжей части без световозвращающих элементов на одежде и попал под машину.

«Газелью» управлял 30-летний водитель. Он ехал со стороны Калуги.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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