Мужчина погиб под колёсами «Газели»

На Киевской трассе в Жиздринском районе поздно вечером 21 сентября погиб 49-летний мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, он в темноте шёл по проезжей части без световозвращающих элементов на одежде и попал под машину.
«Газелью» управлял 30-летний водитель. Он ехал со стороны Калуги.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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