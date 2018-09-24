Рабочий погиб на улице Мичурина

Вечером в воскресенье, 23 сентября, в Калуге погиб 52-летний рабочий из Средней Азии, занимавшийся ремонтом фасада пятиэтажки.
- Около 17 часов потерпевший проводил работы снаружи дома на уровне пятого этажа, потерял равновесие и упал, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - На место происшествия прибыла «Скорая помощь», однако спасти мужчину не удалось.
По данным следствия, трудовой мигрант не имел патента на работу в России и привлеченный к отделочным работам подрядной организацией без оформления трудовых отношений.
Проверка проводится по статьей «Нарушение правил при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» ранее сообщали, что инцидент произошёл при ремонте дома №30 по улице Мичурина.
|
Мужчина погиб под колёсами «Газели» 24.09.2018 15:08
Попавший под «Ладу» мальчик отделался ушибами 24.09.2018 12:35
Калужанин избил соседа из-за просьбы вести себя потише 24.09.2018 11:07
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: