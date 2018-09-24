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Рабочий погиб на улице Мичурина

24.09.2018 11:29 0 2727 Дмитрий Ивьев
Рабочий погиб на улице Мичурина

Вечером в воскресенье, 23 сентября, в Калуге погиб 52-летний рабочий из Средней Азии, занимавшийся ремонтом фасада пятиэтажки.

- Около 17 часов потерпевший проводил работы снаружи дома на уровне пятого этажа, потерял равновесие и упал, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - На место происшествия прибыла «Скорая помощь», однако спасти мужчину не удалось.

По данным следствия, трудовой мигрант не имел патента на работу в России и привлеченный к отделочным работам подрядной организацией без оформления трудовых отношений.

Проверка проводится по статьей «Нарушение правил при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» ранее сообщали, что инцидент произошёл при ремонте дома №30 по улице Мичурина.


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Тэги: происшествие
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