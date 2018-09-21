Стало известно почему 8-летняя девочка ночью пряталась в колодезном кольце

Как мы писали, в четверг, 20 сентября, в Кирове пропала 8-летняя девочка. Она не вернулась домой из школы. Около 300 человек вышли вечером на улицы города, треть из которых составили сотрудники полиции.
Всю ночь они прочёсывали территорию, осматривая каждый двор и хозпостройки. И только к 7:30 утра пятницы, 21 сентября местный житель нашёл ребёнка в колодезном кольце, которое лежало на земле на территории частного дома.
- Девочка пряталась в колодезном кольце, которое частный домовладелец поставил около своего дома на землю и приготовил для строительства канализации, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - По предварительным данным, девочка воспитывается в семье матерью, бабушкой и отчимом. Последний проявлял строгость к ее успеваемости в школе. Получив вчера неудовлетворительную оценку, ученица приняла решение домой не возвращаться.
Следователи проводят проверку. Устанавливаются условия жизни и воспитания школьницы, социально-бытовые условия, назначена экспертиза на предмет выявления телесных повреждений, все обстоятельства происшествия.
В настоящее время девочка временно помещена в реабилитационный центр, ей помогают психологи.
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