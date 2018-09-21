Всем миром: 300 человек всю ночь искали 9-летнню девочку

Вечером четверга, 20 сентября, в дежурную часть полиции Кировского района позвонил отчим 9-летней девочки, обеспокоенный тем, что ребёнок не вернулся из школы.

- По тревоге был поднят личный состав отдела, задействованы кинологи с собаками, - сообщает пресс-служба полиции. - К поискам присоединились сотрудники Росгвардии, волонтеры поисковых отрядов, соседи и знакомые семьи, представители администрации школы, родители других учеников и неравнодушные горожане. Около 300 человек вышли вечером на улицы города, треть из которых составили сотрудники полиции.

Всю ночь они прочёсывали территорию, осматривая каждый двор и хозпостройки. И только к 7:30 утра пятницы, 21 сентября местный житель нашёл ребёнка в колодезном кольце, которое лежало на земле на территории частного дома.

Девочку отвезли в реабилитационный центр, где согрели ее, сейчас с ней работают психологи, пытаясь выяснить, почему ребёнок спрятался.

В полиции подчёркивают, что в школе ребенок характеризуется положительно. Семья, в которой воспитывается девочка, на учете не состоит, жалобы в органы на неё не поступали. Ребенок живет в общежитии с бабушкой и отчимом, а её мать длительное время находится на лечении в одной из больниц Калуги.

Полицейские особо благодарят все тех неравнодушных граждан, кто откликнулся на призыв о помощи и, пожертвовав своим сном и отдыхом, принял участие в длительных поисках.