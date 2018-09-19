«Газель» разворотила зад «семёрке»

Как мы уже писали, во вторник, 18 сентября, на 96-м километре дороги А-130 в Жуковском районе недалеко от деревни Воробьи столкнулись «газель» и «семёрка».
По уточненой предварительной информации ГИБДД, водитель грузовой «газели» не соблюдал дистанцию и врезался в зад «семёрке», которая остановилась на нерегулируемом перекрёстке, чтобы повернуть.
В результате аварии пострадали водитель и пассажирка легковушки. Мужчина получил ушибы грудной клетки и левого предплечья, женщина сломала правую руку и ушибла ногу. Её пришлось госпитализировать.
Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.
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