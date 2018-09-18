Водитель «семерки» пострадал в столкновении с «Газелью»

18.09.2018 09:49 222

В районе деревни Воробьи «Газель» столкнулась с автомобилем ВАЗ 2107. От удара ВАЗ слетел с дороги, водитель «семерки» пострадал, ему оказана медицинская помощь.

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