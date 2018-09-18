Три человека погибли в лобовой аварии двух «Рено»

В ночь на понедельник, 17 сентября, на трассе А130 в Юхновском районе лоб в лоб столкнулись «Рено Меган» и «Рено Логан».

По предварительным данным ГИБДД, 38-летний водитель «Мегана» двигался в сторону Москвы и выехал на встречную полосу.

Предполагаемый виновник, а также 50-летний водитель и 45-летний пассажир «Логана» погибли.

Находившаяся в «Рено Логан» 54-летняя женщина попала в больницу с сотрясением мозга и переломом бедра.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!