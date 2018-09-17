Пропавших мужчину и женщину нашли мёртвыми

На минувшей неделе мы рассказывали о пропавшем в Дзержинском районе рыбаке и 52-летней женщине, которая не вернулась домой в Калуге. В обоих случаях людей нашли мёртвыми, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Как рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета, сейчас проводятся проверки. По предварительным данным, смерти не носят криминального характера.
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