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Пропавших мужчину и женщину нашли мёртвыми

17.09.2018 11:36 0 6639 Дмитрий Ивьев
Пропавших мужчину и женщину нашли мёртвыми

На минувшей неделе мы рассказывали о пропавшем в Дзержинском районе рыбаке и 52-летней женщине, которая не вернулась домой в Калуге. В обоих случаях людей нашли мёртвыми, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Как рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета, сейчас проводятся проверки. По предварительным данным, смерти не носят криминального характера.

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Тэги: происшествие
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