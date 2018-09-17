Пропал 36-летний мужчина

С 8 сентября не выходит на связь 36-летний Роман БОНДАРУК. Мужчина может находиться в Москве или Калуге, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост – 170 см,

Русые короткие волосы,

Голубые глаза,

Был одет в оранжевый пиджак, тёмно-синюю рубашку, тёмно-синие брюки, чёрные туфли.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.