Пропал 36-летний мужчина

С 8 сентября не выходит на связь 36-летний Роман БОНДАРУК. Мужчина может находиться в Москве или Калуге, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.
|
Мотоциклист сломал обе руки и ногу в аварии на Зерновой 17.09.2018 12:55
Женщину насмерть сбили на переходе 17.09.2018 11:54
Пропавших мужчину и женщину нашли мёртвыми 17.09.2018 11:36
Младенец погиб, упав с кровати 14.09.2018 15:45
Мужчина уехал на рыбалку и пропал 14.09.2018 12:33
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: