В Калуге после падения двух рабочих с крыши возбудили уголовное дело
Трагедия произошла 21 ноября во время кровельных работ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Двое рабочих сорвались с крыши строящегося здания. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте. Второго пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Его расследуют по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Санкция статьи предусматривает ответственность за смерть человека по неосторожности.
Теперь ход расследования контролирует прокуратура. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии и установить виновных. Проверка продолжается.
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