Прокуратура Калуги взяла под контроль расследование уголовного дела о гибели рабочего.

Фото: Прокуратура Калужской области.

Трагедия произошла 21 ноября во время кровельных работ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Двое рабочих сорвались с крыши строящегося здания. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте. Второго пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Его расследуют по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Санкция статьи предусматривает ответственность за смерть человека по неосторожности.

Теперь ход расследования контролирует прокуратура. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии и установить виновных. Проверка продолжается.