В Калуге двое кровельщиков упали с высоты, один из них погиб
Трагедия произошла около 16:00 в субботу, 21 ноября, на Правом берегу.
По предварительным данным прокуратуры, на улице Верховой дворе рабочих сорвались с высоты 9 метров.
28-летний мужчина погиб, а 22-летний – попал с травмами в больницу.
По факту происшествия проверку начал Следственный комитет.
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