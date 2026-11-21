Трагедия произошла около 16:00 в субботу, 21 ноября, на Правом берегу.

По предварительным данным прокуратуры, на улице Верховой дворе рабочих сорвались с высоты 9 метров.

28-летний мужчина погиб, а 22-летний – попал с травмами в больницу.

По факту происшествия проверку начал Следственный комитет.