Как мы уже рассказывали, скончалась ученица 5 класса местной гимназии.

- С родителями на связи, ещё раз выражаю им искренние соболезнования, - прокомментировал глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Сообщаю, что претензий к школе и педагогическому составу у семьи девочки нет. Самочувствие ребёнка ухудшилось вне учебного заведения и после уроков, причиной стал резкий скачок сахара на фоне скрытого диабета первого типа.

Он попросил оставаться тактичными и уважать личные границы семьи, не выдумывая разного рода версий для публичных обсуждений.

- От лица родителей прошу всех мам и пап, бабушек и дедушек своевременно (хотя бы раз в 5-6 месяцев) сдавать анализы крови и проходить медосмотры, так как сахарный диабет в детском и подростковом возрасте часто может быть скрытым и, тем не менее, очень опасным, поэтому крайне важно вовремя диагностировать заболевание! – написал Парфенов.