В среду, 18 ноября, в соцсетях появилась информация о смерти девочки. Подробности нам сообщили в министерстве образования и науки, а также в министерстве здравоохранения Калужской области.

Девочка умерла на прошлой неделе. Она почувствовала себя плохо дома. Школьницу госпитализировали в районную больницу, а потом на вертолете доставили в Калугу. Но спасти ребенка врачам не удалось.

В министерстве здравоохранения пояснили, что у девочки был высокий уровень сахара.

- Заключения вскрытия пока нет, - уточнили в Минздраве.