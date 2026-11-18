В Малоярославце умерла школьница
В среду, 18 ноября, в соцсетях появилась информация о смерти девочки. Подробности нам сообщили в министерстве образования и науки, а также в министерстве здравоохранения Калужской области.
Девочка умерла на прошлой неделе. Она почувствовала себя плохо дома. Школьницу госпитализировали в районную больницу, а потом на вертолете доставили в Калугу. Но спасти ребенка врачам не удалось.
В министерстве здравоохранения пояснили, что у девочки был высокий уровень сахара.
- Заключения вскрытия пока нет, - уточнили в Минздраве.
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