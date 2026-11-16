В Калуге 21-летний парень уехал на машине и пропал
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» 15 ноября сообщил о поисках 21-летнего Владислава Афонина.
Молодой мужчина двумя днями ранее уехал на автомобиле «Лада Ларгус» серебристого цвета и пропал.
Рост калужанина – 183 сантиметра. Он был в темно-синей куртке с капюшоном с черным рюкзаком.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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