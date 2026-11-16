Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» 15 ноября сообщил о поисках 21-летнего Владислава Афонина.

Молодой мужчина двумя днями ранее уехал на автомобиле «Лада Ларгус» серебристого цвета и пропал.

Рост калужанина – 183 сантиметра. Он был в темно-синей куртке с капюшоном с черным рюкзаком.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.