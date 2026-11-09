В Калужской области завели уголовное дело после ДТП с погибшим ребенком

Трагедия произошла вечером 8 ноября в Боровском районе на трассе А108 недалеко от Ермолино.

В понедельник полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по факту аварии. Статья предполагает до пяти лет лишения свободы.

По предварительным данным полиции, 33-летняя женщина за рулем «БМВ» выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ. После этого грузовик отлетел в «Чери».

Погиб восьмилетний ребенок, находившийся в «Чери». Также травмы получили 35-летний водитель этой машины и дети пяти и шести лет.