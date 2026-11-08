В тройном ДТП под Боровском погиб 8-летний ребенок
Вечером воскресенья, 8 ноября, на 404-м километре трассы А-108 в Боровском районе произошла тяжелая авария.
По предварительным данным калужской Госавтоинспекции, водитель автомобиля БМВ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КамАЗ.
От сильного удара КамАЗ опрокинулся и упал на легковой автомобиль Черри. В салоне легковушки находились водитель и трое детей.
К сожалению, 8-летний пассажир легковушки погиб. Водитель и двое других маленьких пассажиров 6 и 5 лет получили травмы.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожные полицейские. Все обстоятельства происшествия уточняются.
УМВД по Калужской области опубликовало кадры с места трагедии.
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