+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В тройном ДТП под Боровском погиб 8-летний ребенок
Новость дня Обнинск

В тройном ДТП под Боровском погиб 8-летний ребенок

08.11, 21:02
1 2277
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером воскресенья, 8 ноября, на 404-м километре трассы А-108 в Боровском районе произошла тяжелая авария.

По предварительным данным калужской Госавтоинспекции, водитель автомобиля БМВ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КамАЗ.

От сильного удара КамАЗ опрокинулся и упал на легковой автомобиль Черри. В салоне легковушки находились водитель и трое детей.

К сожалению, 8-летний пассажир легковушки погиб. Водитель и двое других маленьких пассажиров 6 и 5 лет получили травмы.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожные полицейские. Все обстоятельства происшествия уточняются.

УМВД по Калужской области опубликовало кадры с места трагедии.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
16 оценили
0%
0%
0%
75%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJPdFZxOGxFODY4cUxWTnhxc3dTREE9PSIsInZhbHVlIjoiNmgxN1I5WVZEaVppVkNwTFBoR2Q3NTVJVkNmYTFDb2NtOU9CYjBtdkFqRnhhNTVWbFMyUFUrRGJrSXRSNlkvRTlhNUhhV084QzUrWFFxL0tiWXJpclpBUzg5Ym1oUkZITkZ3K2xWUXRKNktZNHMxSFNmMCtuM1B3bVlUMWpRMzJiMUpJWVc3aGV0c05VemRaQkMybW1KV3RNSm1US1B2L0l0TlRqbHBEeU0xaXNOaiswOTZiM3BjdFNLTkMrMWZFdEJqSG1DbW0yY25Pa05oNkRuNTZNM2lTT3dTaFlMSVJOMEJrTkRwWHBWanZuVXE1U3hOUGluTFRkR0lBb3hPSHZCTzExd2Q4Nng4cHBXTndhOVdPbDYzd3RFRTBhWnFYanFNTmFBZjhYVit4Um1RTUpUWWtLeVA2M01tNEtYaGJkWEdONnVZUERoYmZMWDA3N08rRmFLcCtGeGhQTkFUOWFHdlNITmIvQnhHb2tSbWppeXhVZEE3Slg4NnR4cHRFTTJyb2QzNER5Wi9nZTU5M2pGcXNwdTRrR3h2OUU3VzBPTFcyVWtlbk40R1I5RWMwTlNNeXFHc1pVSlpKY0tDMyIsIm1hYyI6ImViYjEwMTFhY2E5M2QxYjA4MmFlMGU3NDI4MjI5MzcwNzZlOGI0YjY0YWYwNDM4OTM2NmEyZmE4M2M4YTRkZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZvd0UwazRqZkJnQTdudGhKNXBDckE9PSIsInZhbHVlIjoiYjREcnA3Mlc5N0l1M3hPUWZSK2hvdFF4OUNsRXFuVXVIT3BMQjByZGIxeGF3azNDM1NaeFB2OFNtQXNwbWE4OFU2dWh4WWRIL2g3c1MxMkdQZEhkUHluakRDVlhZYVNzbXluM3NSdk4vSmgvcWRuRElvenp3cWVMQ0dXdXQ2RHh1OXBtakpWVm5LZ21mSkxPZzlDeEsvTXdrY3lHNFdFK2tDSDNWWXN0ZE14NmU2ZzlIekRQc3J6WStHNTRtWjAzU0Z5Q2VYR3RFbklzNHJaUURmOVhRVVNKeWo2YWN2NjRJMVpLUmNKYUR6WDBtZHYwaVQ5dU0wZm5qVXVrR1I5cG4xV0F5Z3dnWGg5TWd5dm1PKzdUNW5lQmFVR08yUTd5cTl3aFZkTFRxajRqU2pUK0dtSFBpUFlCYXdaRzY3alZBam02UFJwOGRBcGJzVlhUVXkzc0xaNkc4ZjV3UWlRTmIwL1R0dDdObERmVVdhN1NkeWg0KytvaWdDOWEwYzdURER6VmROanN5eXJnbDZpM2RaQmtHWEhhek51TlQ4ODdKNmF4bWdmdjBFWDYrYVE2RWQ3QUNQSmxDcm4yTDNDa0prMk1XL25YVE5Ga3VpZm80MUt3bE9ncFdMU21wYzhMZ20vNmw0UWVFRzJDU1pSYUN4NkgwVUE3ZmhXUnQ3VEQ3R3pFck5tMEl1SnFUREtudlJDb1ZtQlF2N2Vid3RVRzFMWStrWHJ3Vm50M2FiOS9BUFdiRWU5ZjgzMDRCalNTcy9SZzE3MUlMcDRUZHhyYVhRVjVUanRJYUkrRS9SMDgxWVZHamRZV3JSZUZhM0hoVUhZTEpUaSt0ZXZqRFBociIsIm1hYyI6ImFhYzAwY2UzZjBlOTM2NmJjMWNkOWMzOWI5OThiMWJmOTJiMGE2ZjJlMjNjNzllODRlNWFhMzJiMzM4OTE2ZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+