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ПВО сбила 8 беспилотников над Калужской областью за вечер и ночь

Сергей ПЕТРОВ
26.10, 07:42
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Вечером 25 октября и в ночь на 26 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Калужскую область. Военные сбили 8 аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны уничтожили в небе над Бабынинским, Износковским, Кировским, Перемышльским, Ульяновским и Юхновским муниципальными округами и на окраине Калуги.

На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв нет. Объекты инфраструктуры не пострадали.

Росавиация запретила полёты в калужском аэропорту с 18:32 26 октября. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

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