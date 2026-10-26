ПВО сбила 8 беспилотников над Калужской областью за вечер и ночь

Вечером 25 октября и в ночь на 26 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Калужскую область. Военные сбили 8 аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны уничтожили в небе над Бабынинским, Износковским, Кировским, Перемышльским, Ульяновским и Юхновским муниципальными округами и на окраине Калуги.

На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв нет. Объекты инфраструктуры не пострадали.

Росавиация запретила полёты в калужском аэропорту с 18:32 26 октября. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.