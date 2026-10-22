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Стали известны подробности о нападении собаки на 8-летнего мальчика в Малоярославце

Дмитрий Ивьев
22.10, 12:29
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Напомним, инцидент произошел возле школы на Заре утром 20 октября.

Бездомное животное набросилось на ученика второго класса, который шел на уроки. Мальчика госпитализировали с укусами и царапинами на лице, шее и спине.

Глава округа Вячеслав Парфенов в четверг рассказал, что ребенку помогли очевидцы:

- Отдельно хотел бы выразить слова благодарности женщине, которая первая пришла на помощь мальчику, а также мужчине, который смог сбить с лап собаку, после чего она убежала.

Состояние ребенка стабильное. Он находится в больнице, но операция не понадобилась.

По словам Парфенова, 28 и 30 сентября служба отлова выезжала за этой собакой, но найти ее тогда не получилось.

- Охранники школы никогда не препятствовали её отлову, подсказывали службе, когда и в какое время она появлялась, - заявил чиновник. - Всего за 9 месяцев администрацией по заявкам отловлено 63 бездомных животных для стерилизации и чипирования, в том числе 3 особи признаны агрессивными и на пожизненное содержание останутся в приюте.

По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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