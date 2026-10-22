В Малоярославце бездомная собака напала на 8-летнего мальчика возле школы
Инцидент произошел утром в среду, 21 октября, у контрольно-пропускного пункта школы на Заре.
Ребенка пришлось госпитализировать. У него укусы и царапины на лице, шее и спине, сообщил глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов.
Подрядная организация по отлову безнадзорных животных через час нашла собаку и временно её усыпила. Животное доставят в Калугу.
- При первичном осмотре начальник ветеринарной станции Малоярославецкого округа Олег Ревво признаков бешенства не выявил, - пояснил Парфенов.
Одновременно с этим Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».
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