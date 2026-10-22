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Беспилотники повредили дома и ЛЭП в Калужской области

22.10, 08:25
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В ночь на четверг, 22 октября, в Калужской области было уничтожено 17 воздушных целей. Беспилотники сбивали в небе над Бабынинским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким, Перемышльским, Сухиничским, Ульяновским и Ферзиковским муниципальными округами, Куйбышевским районом, а также на окраинах Калуги.

По данным оперативных служб, в Жуковском округе повреждения получили четыре частных жилых дома.

В Малоярославецком округе у одного из частных домов выбило стекло и повредило забор. Люди не пострадали. Собственникам будет оказана необходимая помощь со стороны местных администраций, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Кроме того, в Дзержинском округе незначительно повреждена линия электроснабжения одного из населенных пунктов. На объекте ведутся восстановительные работы.

На местах происшествий работают оперативные группы.

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