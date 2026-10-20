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Происшествия

В Калужской области ищут 27-летнюю женщину

Дмитрий Ивьев
20.10, 14:54
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Ольга Путятова из города Кимовск Тульской области пропала ещё 30 июля.

Во вторник, 20 октября, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга» сообщили, что женщина может находиться в Калужской области.

Ее рост – 185 сантиметров.

Всех, у кого есть информация об этом человеке, просят позвонить по телефонам 112 или 88007005452.

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