В Калужской области ищут 27-летнюю женщину

Ольга Путятова из города Кимовск Тульской области пропала ещё 30 июля.

Во вторник, 20 октября, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга» сообщили, что женщина может находиться в Калужской области.

Ее рост – 185 сантиметров.

Всех, у кого есть информация об этом человеке, просят позвонить по телефонам 112 или 88007005452.