В Калужской области ищут 27-летнюю женщину
Ольга Путятова из города Кимовск Тульской области пропала ещё 30 июля.
Во вторник, 20 октября, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга» сообщили, что женщина может находиться в Калужской области.
Ее рост – 185 сантиметров.
Всех, у кого есть информация об этом человеке, просят позвонить по телефонам 112 или 88007005452.
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