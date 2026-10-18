В Калужской области ПВО отразила ночной налет 24 дронов

В ночь на 18 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Калужскую область. Военные сбили 24 аппарата. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

БПЛА уничтожили в небе над Жуковским, Кировским, Малоярославецким, Перемышльским и Спас-Деменским муниципальными округами. Также дроны сбили на окраине Калуги.

На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв нет. Объекты инфраструктуры не пострадали.

Росавиация запретила полёты в калужском аэропорту с 22:15 17 октября до 07:56 18 октября. Кроме того, с полуночи в регионе объявляли ракетную опасность. Она продлилась почти два часа.