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56 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.10, 09:12
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Это произошло в ночь на субботу, 17 октября.

- За минувшую ночь силами ПВО уничтожены 56 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского,  Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и  Обнинска, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

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