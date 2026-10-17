56 беспилотников сбили в Калужской области
Это произошло в ночь на субботу, 17 октября.
- За минувшую ночь силами ПВО уничтожены 56 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска, - рассказал губернатор Владислав Шапша.
По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
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