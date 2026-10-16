Ещё 48 беспилотников сбили в Калужской области

Это произошло в ночь на пятницу, 16 октября.

- За минувшую ночь силами ПВО уничтожены еще 48 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Износковского, Медынского, Перемышльского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.