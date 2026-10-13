Семь беспилотников сбили в Калужской области

В течение вторника, 13 октября, силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Износковского и Ферзиковского муниципальных округов.

На местах работают оперативные группы.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, рассказал губернатор Владислав Шапша.