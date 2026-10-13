Семь беспилотников сбили в Калужской области
В течение вторника, 13 октября, силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Износковского и Ферзиковского муниципальных округов.
На местах работают оперативные группы.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, рассказал губернатор Владислав Шапша.
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