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Происшествия

Семь беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.10, 21:22
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В течение вторника, 13 октября, силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Износковского и Ферзиковского муниципальных округов.

На местах работают оперативные группы.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, рассказал губернатор Владислав Шапша.

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