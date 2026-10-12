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37 беспилотников сбили в ночь на воскресенье в Калужской области

12.10, 08:29
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Как мы уже писали, вечером воскресенья, 11 октября, в Калужской области было сбито 7 беспилотников. За ночь к ним добавились еще 30.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, всего за вчерашний вечер и нынешнюю ночь уничтожено 37 украинских БПЛА.

ПВО сбило их над территориями Боровского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

Жертв и разрушений по предварительной информации нет.

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