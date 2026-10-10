Обломки БПЛА повредили крышу дома в Калужской области

В субботу, 10 октября, инцидент произошел в Людиновском районе.

- По предварительной информации, в результате атаки в одном из населенных пунктов Людиновского округа повреждена кровля частного дома, а также осколками посечены хозпостройки на участке, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Пострадавших нет. Администрацией округа будет оказана необходимая помощь собственникам.

Всего силы ПВО сбили пять БПЛА над территориями Барятинского, Людиновского муниципальных округов, Куйбышевского района, а также на окраине Калуги.

Напомним, в Калужской области на законодательном уровне запрещена публикация фото и видео с последствиями ударов БПЛА.