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Обломки БПЛА повредили крышу дома в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.10, 14:01
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В субботу, 10 октября, инцидент произошел в Людиновском районе.

- По предварительной информации, в результате атаки в одном из населенных пунктов Людиновского округа повреждена кровля частного дома, а также осколками посечены хозпостройки на участке, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Пострадавших нет. Администрацией округа будет оказана необходимая помощь собственникам.

Всего силы ПВО сбили пять БПЛА над территориями Барятинского, Людиновского муниципальных округов, Куйбышевского района, а также на окраине Калуги.

Напомним, в Калужской области на законодательном уровне запрещена публикация фото и видео с последствиями ударов БПЛА.

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