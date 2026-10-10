Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия 19 беспилотников сбили в Калужской области
Новость дня Происшествия

19 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.10, 08:06
0 1748
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом утром 10 октября сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Вчера вечером и прошедшей ночью силами ПВО уничтожены 19 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Мещовского, Мосальского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска., - заявил он.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Также нет разрушений.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
33%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVlS2V4WjFUakZGcDNDWDlhUFg3eXc9PSIsInZhbHVlIjoiWThvYS8zYjdkbG50V0p0NjVJTWY3eUpvOGowUmZIUUc0UnIzM2ZOSTkvSUdtdzA2elNBU2diNmlrUTI3S1ZuUmJaS1RGYVByZUNOZGNDZmhxbUcvbVZGaVZKNXBnWnZEUXVCTWpPSDB6aFhQeWZjMkl2MGo3dEc3ZnFvei80UTZhdENtbUhOVW95by9EOVpobEh6MEhORnZ2SmhzTVFmamt4WEY5dDNmWGFobUVQSnpTbVJSSTU3S05lWk1yQjVVN1NoZVgvMWlqWEJ3NUdDdWl4SXBmQ2JmWnZONk5NMmNIQ1A0M2tyK014VTFTRXJaSENGQ3gzcll1am9zS0xoa0VHYnFKdFkvUmRJVDYzZnNxc1MwTzgwRW5BbU9GeHJkc3ljbHBRVEsvQkRVRmZnL0NicjMwM3FsWTlYTFR4bXo0NEQxRndYYXBjYW0wVkNBTnkwUTk5Y2VTVnQ3UkllOS80cEVlQkFIYnR0Vmp1YnM5ODdNb1VMQ2RHaDJ0Y2h5eTRmRExGamhMTW9wWEJiVDdkUnd0TkVWN211UFhZK1E2bkVqN0xLWmFwQnFGWXNLSHpQcTBFSU9ZZmNqY20vbiIsIm1hYyI6ImZhNzcxOGI0YmFiNjYyNDJhNTQyMDBjYjUwYzMxNTA1ZTg3ZTg2YmMwYmJkZDY4YTIwNzJiODY4N2U4ODE4YmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjErN0RJNmN1aFFVNFN4c0xZaWw2L0E9PSIsInZhbHVlIjoiS2dpeGtnWnBOQW5zZ1pzT2VMYjZQTk9IQlBUZlJPdUlDS3l3NmlmK29pUHJTVi9CSkUzQkNibjJCeVlQQ0hVM0F4d2hVU2I2NDh2RldPRjQzV01YL3owNjRYVXEwQXBTWU9hKzhORjBTcXVIdjNyQ0QzTkwrQlVMOWx2dWw1UlJIcVVWTnhqemZNUUlBUnBSNlp2Sm9pUXFrQ2tKN0NUeFZTb1B2SHNyWm1aL2RuTVlTUWo4dDNBQ053U09EODRRZU1raGVJdHdHUFdTNk1zaCtVemdCY2w5VTBhMTczR3F2aWZkOGxqVHFNd3diOXd3UU9jRFJ5enFYRHVSeDV5Wml1cmZKT2VZdll5UU0rbXNBSHFLcm9JWStqUG5hQ0tHdzM5OUc4RWZrYUFoaDdzb2U4b1VPNG9zc05qVmJNNEJEQUNiWFdIZTE1cFA1YWlIaGpqZmdpdlA1djY4Y0VsTGF6K2IxK2MvWm1vdHZSOW9wSExzMFkrQkZMcEhnY0NDaVlYSnpacW5sYnRWOFYyZDNrWml6TTVXaHVqYStRZjZvYTJjcnEwRFA0UENsUmZhOFFvZnlodHpiWlhuZmtuWGVmbUI1NDdaZVkzLzgxUGNrNlNGQUhCSGVxRUdYcWVYK0JhNlNtRHU3T2hDM3dXN014eWh2QzNMZU8zdS9WdW1UbFpwenlkR1lDQW10cVU0K01qQUIxTno5TS9tL0xLUjVrcmx4M2xDeksvampSdHZRcy8ra2FBbm40Vm9YS3FEQ2p3eTM1SmtSd000U1hrSm93NWIwN293L3FzK0lSR3ZkMEt4S1VtcndHYUZMOUo5K2pTa0Y1aXIyQjJZSkdJQSIsIm1hYyI6IjE5ZDg4YzFhZjg5ZWEzMTk5NTE4ZDU3NmMyYWJmYTQwZTViYTg3NDA4NDZlOTZjMzllZmI5MTQwMGY0MzRjMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+