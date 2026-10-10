19 беспилотников сбили в Калужской области
Об этом утром 10 октября сообщил губернатор Владислав Шапша.
- Вчера вечером и прошедшей ночью силами ПВО уничтожены 19 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Мещовского, Мосальского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска., - заявил он.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Также нет разрушений.
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