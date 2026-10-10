19 беспилотников сбили в Калужской области

Об этом утром 10 октября сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Вчера вечером и прошедшей ночью силами ПВО уничтожены 19 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Мещовского, Мосальского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска., - заявил он.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Также нет разрушений.