18 беспилотников сбили в Калужской области
Вечером пятницы, 9 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал свежие данные о работе ПВО в регионе.
18 беспилотников уничтожили на подлете к Калуге и в небе Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов.
О пострадавших и разрушениях инфраструктуры на данный момент информации нет.
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