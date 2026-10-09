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18 беспилотников сбили в Калужской области

09.10, 19:53
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Вечером пятницы, 9 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал свежие данные о работе ПВО в регионе.

18 беспилотников уничтожили на подлете к Калуге и в небе Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов.

О пострадавших и разрушениях инфраструктуры на данный момент информации нет.

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