18 беспилотников сбили в Калужской области

Вечером пятницы, 9 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал свежие данные о работе ПВО в регионе.

18 беспилотников уничтожили на подлете к Калуге и в небе Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов.

О пострадавших и разрушениях инфраструктуры на данный момент информации нет.