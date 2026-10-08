В Калужской области пропала 29-летняя женщина

С 3 октября нет информации о Светлане Павлюк из города Ермолино Боровского района.

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга», женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Ее рост – 178 сантиметров. Была в серо-голубой кофте и черных лосинах.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.