В Калужской области пропала 29-летняя женщина
С 3 октября нет информации о Светлане Павлюк из города Ермолино Боровского района.
По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга», женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Ее рост – 178 сантиметров. Была в серо-голубой кофте и черных лосинах.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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