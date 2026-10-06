Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Почти 50 беспилотников сбили в 18 округах Калужской области
Новость дня Происшествия

Почти 50 беспилотников сбили в 18 округах Калужской области

Дмитрий Ивьев
06.10, 08:33
0 1432
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Силы ПВО уничтожили их вечером 5 октября и в ночь на 6 октября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники сбивали в Калуге, Обнинске, Бабынинском, Боровском, Барятинском, Дзержинском, Жиздринском, Думиничском, Жуковском, Износковском, Малоярославецком, Куйбышевском, Людиновском, Медынском, Тарусском, Сухиничском, Ферзиковском и Юхновском округах.

По предварительным данным властей, обошлось без жертв и разрушений.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
15 оценили
13%
0%
7%
13%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktvWjZEOWFIZDNLWjM1MG5veGhQdlE9PSIsInZhbHVlIjoiNm4zY3pEZ05qbnJvaGcvZTBHSWo0Q1pJZGFnT1NSRXY5T3ZIUXhmeHdoN0pYWHNTR0doMU54V0docTkwUE9IZUg4cmNJY1RwL0duMzdiNW9RZUY2ZXlwYmZTdXJ5TjNuTlhoWDhnRjJ0MVUrL0RsTkRQU1VjYWdUbUtYOUNCTjBtcU83SDZmQ2Jvb24rMU4xSUxVMmlXakM3V3BmU1Bvd29VZ0x1Rko4eS9FeVhNOGVXM1RhVkRmQlBxSkhoeFgvcEJpdkhQTnRTWnljNGV3NU44T1JGYzJnMmxvYUFMYzVOdFByeVJoOEJlTGxHTmdZSWVrcHF2MGlNdVZCVzlLZVJBNTY3V3h3cGxRdGRyK0VxRStsZWxmREpVQTlNUHZPLzVCTWZBdE0rV0FGbmF1NzBtaVh5Sk5lZzBvQ3VOM0JZZTROSFBXcWJvbzVtbjV5SkwyL2lhc0dDYlloV0tsbWQ1YmtVSis3QU5aZ055NzBtTVlmRUVVV3BtRHVSNVBlc3N6aVM2TFBTVkVROGlZYWN0K21jdklCbTZDNnh2N0d3TzZkWkZ1YW1hUnM4eXdTVG5SM043K2QydkRLQzJVRSIsIm1hYyI6IjcxNjIyNTQzOThiMTJjNjA5Y2Y5MDVlZGZiOGE1YmI0MTJmZWRkNjc5MDIyZjgyMTY2Y2E0NDNiNjQ4NzA4ODIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkI2U1FNdnpNSDkwOWdZUm1palNmWlE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1dNVTlEV3hQQVFtTHdsM0JYVTAvNFhxRjZOZnplUEhkWWdKcm4wVnhaS3hVdVhVa2ZSLy93Nmh2WGk1MVJsRWlMekY3bkNRTFpybUZXd0NCTmRvSGh4U0l3RHA4b3VxckoxMm5hbk5WOVQrNS9Ja1FtT0Y2U3c3RmMweUptNCtPWUlRa1BXcEJ3Z0lPT0wySkJSZWFEcThkcWdFTzZRdE13dU5RSnFkOUx5aXhBYkduU0QwVnNSSjBlQlFEb2FZMkNyTmpWVFZodHlzTDBPdkJLRWc3VjkwWnhtOHQ0N1F0bFBSL0pjQlpzUmg0N21CTDRlSThRZGF5V1JvYmFzSUlnM2pTTTE3alEvODN5NGhzelBzSWhSSnlUb3hlYWJjanpMSkNZZ0NuOENnVXZ3UGVIMDhObWkxNllEUDl1YjZDdE1SdmMvWWRlbzUrWUtMbDAxK2FFZ2dqQjQ0RkNTNGNtSTByMUZmTGFnVkFEQ1RNTm11TzlVNXYyOTBJU2ZEelVJSjA5bzB4M1dkTWIxTENWNDJxL1FKYTN5Njc1MkFMQjZSbnFHU2VIQjJ2Rktvd0J2NlBpNkVnOU85OTlVWVU4Y2VXOWsvWjZXQkhIbURLOUNvc0VhS0ozcFg5U3hpcWsvVDhmbStWUUpSNjc1U2ltbGxKWUVPZGg4d2xXVnk4bEY5SGc2TTE4aDlZcml1cjRmQ1FFOGl3VjhrRGJhS1dsdEFXV0xpb0lXV0N0aGt4MUdrZXhQdEV6WE5TNDVnVGd4enZmSXpUNG9ldWlYSlZwbmlXYTh4czF6SzRxRWx3c01JcUswKzZmTElqbHRsUjNiZWc5ZHdFb0VtbDZIYyIsIm1hYyI6Ijk4NGMwYzY5YWUwYzU0ODhkZjQxMzBmZmZjYmVlMzg3Mzk3Y2RhZjk2ZjU0YzE2NjM5Zjc1MTEyZjc5NDU5YjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+