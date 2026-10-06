Почти 50 беспилотников сбили в 18 округах Калужской области

Силы ПВО уничтожили их вечером 5 октября и в ночь на 6 октября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники сбивали в Калуге, Обнинске, Бабынинском, Боровском, Барятинском, Дзержинском, Жиздринском, Думиничском, Жуковском, Износковском, Малоярославецком, Куйбышевском, Людиновском, Медынском, Тарусском, Сухиничском, Ферзиковском и Юхновском округах.

По предварительным данным властей, обошлось без жертв и разрушений.