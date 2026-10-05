В Калужской области 72-летний мужчина пропал в лесу

В воскресенье, 4 октября, в деревне Ярлыково Дзержинского района ушел в лес и не вернулся Евгений Можаров.

О поисках пенсионера сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт Калуга».

Рост мужчины – 170 сантиметров. У него борода и усы. Был одет в зелено-коричневые камуфлированные куртку и брюки. С собой – темно-серая спортивная сумка.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.