В Калужской области 72-летний мужчина пропал в лесу
В воскресенье, 4 октября, в деревне Ярлыково Дзержинского района ушел в лес и не вернулся Евгений Можаров.
О поисках пенсионера сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт Калуга».
Рост мужчины – 170 сантиметров. У него борода и усы. Был одет в зелено-коричневые камуфлированные куртку и брюки. С собой – темно-серая спортивная сумка.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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