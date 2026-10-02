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В Калужской области сбили 18 беспилотников

Дмитрий Ивьев
02.10, 08:33
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В ночь на пятницу, 2 октября, в регионе работали силы ПВО сообщил губернатор Владислав Шапша.

Летательные аппараты сбили в Калуге, Обнинске, Думиничском, Бабынинском, Кировском, Людиновском, Козельском, Малоярославецком, Сухиничском, Перемышльском и Ферзиковском районах.

По предварительным данным властей, обошлось без жертв и разрушений.

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