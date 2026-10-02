В Калужской области сбили 18 беспилотников

В ночь на пятницу, 2 октября, в регионе работали силы ПВО сообщил губернатор Владислав Шапша.

Летательные аппараты сбили в Калуге, Обнинске, Думиничском, Бабынинском, Кировском, Людиновском, Козельском, Малоярославецком, Сухиничском, Перемышльском и Ферзиковском районах.

По предварительным данным властей, обошлось без жертв и разрушений.