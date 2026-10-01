В Калужской области ищут 82-летнего мужчину
Станислав Лещинский пропал в подмосковной Балашихе ещё 13 сентября.
В четверг, 1 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что пенсионер может находиться в Калужской области.
Он был одет в серую ветровку, серые спортивные штаны, белые кроссовки и черную кепку. Рост – 175 сантиметров.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь