В Калужской области ищут 82-летнего мужчину

Станислав Лещинский пропал в подмосковной Балашихе ещё 13 сентября.

В четверг, 1 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что пенсионер может находиться в Калужской области.

Он был одет в серую ветровку, серые спортивные штаны, белые кроссовки и черную кепку. Рост – 175 сантиметров.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.