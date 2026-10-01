Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области ищут 82-летнего мужчину
Происшествия

В Калужской области ищут 82-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев
01.10, 15:45
0 401
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Станислав Лещинский пропал в подмосковной Балашихе ещё 13 сентября.

В четверг, 1 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что пенсионер может находиться в Калужской области.

Он был одет в серую ветровку, серые спортивные штаны, белые кроссовки и черную кепку. Рост – 175 сантиметров.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
лиза алерт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjM2NVg4RHVzbmNxMHBoTWFwcUV5eXc9PSIsInZhbHVlIjoiODBtMW1hbE9xRDM2cFpvRXlsNlFsTDZ6LzM1U1JMVmNqYVFHRTNPMGhYSlRpMVpnbGFJblhqa09lcDZUWkxEM3Q4ZjJFb0pHOXphWWQ2TkREMi9xdmxDcDBKVkhtZUNGV0FKT0VZbzRpcEdjTUErZHdtRVlYSVpyNDFZOWgyYnRsT1JSQ3kvYkhPUmhqWHQwQWZZbjhMZUpRUVJLQ0o0djhZZGtuV3BHN1hNanQyZk90cDhYQnBuaFFscHVPM3ZQREMzRXByTktnWGlwMzEvZUljTHUzNmpTUFd0L25FTmJUZUh2UzhoN3lrYk54eDlBTUVWSXVmUU1HUlNEanBOQjVQd09oT0tzOU41cjBDREZRQ3lSQ2JyQzZIdkVlZ2Rqc3JjallmZTdmZUVwRFppdzFWL2JSbXVHU0VtNzA2T0luaUMwYjZYZ3FRREJuTmF0MVE1bVdBcXFRTGw1dTRGd0VvR2cyT1lDcDlKdXhZYy82emlPbU9DMnVYVjVTZllJWm0wWG41RkJYaW1GbFFlQmhYUTVNQU9WZzBkY1o2dWh0QWVlSU1QZWZJM3BWVkpYNnZHT0s1MjZkcDRGTEUxcCIsIm1hYyI6IjZhODFmZTA1MmIwNmIxYWNjNWFlNGZlZmU0NmU1YjU1NmNlYjA0YTRjOGE1NmY5ODk5NjFkMWQ2YTc0NGFlMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImpSVjV4c09FTjcrZjIxUnZZWEZEZlE9PSIsInZhbHVlIjoiRU5xK0txNWprb0h4N1RrcHVOTUhBWWwyWXg5SSttZVdYTGNhREd4d3hTeklBcUhZdVpTcnd3ZkE3TTF6OFQ4d1FXYXdTbUowWExqd3pDK29MRXFxUjRlWG5UT1MwNE1MNWRXVngzQlE3WXBwQjBmbkpEUmx0ZnRma2M5ZFBTSmw5RU90bUVEcnZtKzloMXhaNkZqVHVGYnJzbjAraFM1UEZVdm45cnd4Y2JoYnU5cGFmenpoQm03eXlncis5SEc2aWZoLzJZbGFSMUxhaThST0crWDdFYU9NMnNVSGpPQ25tME1DeEYzTkZ0TmlhNStnVi9iK1hyQWQwMHNyanhnQVAyNHpUbUE1SWhvend6NUVTeGd2R2t1cVBQOUxIeTBRV01aS3E2KzJLQ1hrSkpFQkZneEtITGxtU2drdldJaXZaZ2pzeTZMNE1DeFplRkV4b2RrUUU4STNIVXc4ZFdwN1dwcStzVG5pS2ptaWZzak43ajNONUFSK0lTY3Fnb2Y3aTNpQ1JMaURENTFLY2l1bzVYeU9pV1IyZUtSa0l0OFFQd0tHdHRBZnVWcUF1bDdPc3AvQmx0bWY5b0V4MlVPMlNaOXh4cFU5UnFoZjdLWXRYekVReCt0WEs1OTR0SlYzdDFoQytITFdOb09OcFlsS3RZMkJYVGF0OXpRbFJTb3h5UDgycVRRMy9CZTZkZ2lmMW93c0s1QkJCSUdmakVlZXQ2RlBNb0JvU3RNcGdJQzZQSjFGMkhNRSs4SmduNndJWW9SQmh6elh4bFdRRVJoYlhBaDVtQzlNQVdJRng0Z2xDYmZISGE2bzN4cEp5clduVE56L2pLMmo4bFpJaGthZCIsIm1hYyI6IjQxMzMzMmEyN2MxM2RiMzY1YmE2MzRhMTFmOTljZjdlOWQ5OTIxODFiMjRiYzVmYzNlOThjMzcxZmI1ZGNiMGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+