21 беспилотник сбили в Калужской области

Это произошло в ночь на понедельник, 28 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО работали в Калуге, Обнинске, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Износковском, Медынском, Перемышльском и Юхновском районах.

На месте работают оперативники. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.