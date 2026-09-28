21 беспилотник сбили в Калужской области
Это произошло в ночь на понедельник, 28 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО работали в Калуге, Обнинске, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Износковском, Медынском, Перемышльском и Юхновском районах.
На месте работают оперативники. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
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