87-летнюю калужанку нашли в лесу

В субботу, 26 сентября, в Кондрово ушла в лес и заблудилась 87-летняя женщина.

Её поисками занимались родные и волонтеры.

И вот в ночь на воскресенье, 27 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал хорошие новости – пенсионерку нашли живой.

- Спасибо огромное всем людям, принимавшим участие в поиске: поисковикам ЛизаАлерт, друзьям, просто неравнодушным людям, случайно узнавшим про нашу ситуацию! – рассказала родственница женщины. - Бросили свои дела, приехали, пришли и оставались до глубокой ночи, пока не нашли нашу потеряшку. Это неоценимая помощь и поддержка. Благодаря вам всем и каждому наша бабуля жива, здорова и найдена! Мир не без добрых людей! Крепкого здоровья вам и вашим родным! Берегите своих близких!