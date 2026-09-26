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ПВО сбила 45 беспилотников над Калужской областью за ночь

В ночь на 25 сентября над Калужской областью сработала противовоздушная оборона.
Владимир Андреев
26.09, 08:48
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Военные сбили 45 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

БПЛА уничтожили в небе над Бабынинским, Жуковским, Людиновским, Мещовским, Козельским, Думиничским, Кировским, Жиздринским, Износковским, Дзержинским, Малоярославецким, Перемышльским, Сухиничским и Юхновским муниципальными округами. Также дроны сбили на окраине Калуги.

На местах работают оперативные группы. Специалисты осматривают. По предварительным данным, пострадавших нет. Инфраструктура не пострадала.

По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи – с 20:00 25 сентября до 8:00 26 сентября – дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотников самолётного типа.

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