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Происшествия

В Людиново мужчина пропал в лесу

Дмитрий Ивьев
25.09, 15:55
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В четверг, 24 сентября, ушел собирать грибы и не вернулся 66-летний Сергей Поляков, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Спасатели просят калужан помочь с поисками. Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Рост пропавшего – 175 сантиметров. Он был в черной куртке с темно-зеленым рюкзаком и синим ведром.

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