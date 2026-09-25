В Людиново мужчина пропал в лесу

В четверг, 24 сентября, ушел собирать грибы и не вернулся 66-летний Сергей Поляков, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Спасатели просят калужан помочь с поисками. Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Рост пропавшего – 175 сантиметров. Он был в черной куртке с темно-зеленым рюкзаком и синим ведром.