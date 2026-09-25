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36 беспилотников сбили в калужском небе

Дмитрий Ивьев
25.09, 08:23
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В ночь на пятницу, 25 сентября, системы противовоздушной обороны ликвидировали 36 беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве региона.

Информацию об этом опубликовал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Перехват БПЛА осуществлялся как непосредственно над Калугой, так и в небе над девятью муниципальными округами: Бабынинским, Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Медынским, Перемышльским, Сухиничским, Ферзиковским и Юхновским.

По предварительной оценке региональных властей, инцидент обошёлся без пострадавших и материального ущерба.

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