В Калужской области пропал грибник
Виктор Биленко ушел в лес в деревне Ищеино Боровского района ещё 20 сентября.
Пока найти его не удалось, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Мужчине 48 лет. Его рост – 198 сантиметров. Был одет в зелено-желтые камуфлированные куртку и брюки, черные ботинки.
Любую информацию о пропавшем можно сообщать по телефонам 112 или 88007005452.
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