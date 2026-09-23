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Происшествия

В Калужской области пропал грибник

Дмитрий Ивьев
23.09, 14:55
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Виктор Биленко ушел в лес в деревне Ищеино Боровского района ещё 20 сентября.

Пока найти его не удалось, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Мужчине 48 лет. Его рост – 198 сантиметров. Был одет в зелено-желтые камуфлированные куртку и брюки, черные ботинки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщать по телефонам 112 или 88007005452.

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