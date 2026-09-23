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Происшествия

В Калуге пропал 43-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
23.09, 12:14
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Евгения Абрамова последний раз видели 13 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пока нет данных, где может находиться мужчина.

Рост калужанина – 178 сантиметров. Он был в синей кофте, светло-серых спортивных штанах и кроссовках.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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