В Калуге пропал 43-летний мужчина
Евгения Абрамова последний раз видели 13 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Пока нет данных, где может находиться мужчина.
Рост калужанина – 178 сантиметров. Он был в синей кофте, светло-серых спортивных штанах и кроссовках.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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