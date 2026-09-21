В Спас-Деменске пьяная пара напала на полицейского
Подробности сообщили 21 сентября в региональном ведомстве.
- Предварительно установлено, что мужчина и его супруга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили физическую силу к сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, причинив ему телесные повреждения, а также высказали угрозы применения в отношении него насилия, – сообщают в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Эта статья касается применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается под контролем прокуратуры. За подобное деяние предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!