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За ночь в Калужской области ПВО сбила 7 беспилотников

В ночь на 18 сентября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Калужскую область.
Сергей ПЕТРОВ
18.09, 08:12
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Всего сбили 7 аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. БПЛА ликвидированы в небе над территориями Боровского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

На месте падения обломков работают оперативные группы. По предварительной информации, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет.

Аэропорт Калуги был закрыт более 15 часов. В 07:13 Росавиация сняла ограничения на полеты.

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