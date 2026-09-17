15 беспилотников сбили в Калужской области

Это произошло в ночь на четверг, 17 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО сбили летательные аппараты над территориями Куйбышевского района, Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Спас-Деменского, Сухиничского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - заявил Шапша.