Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия 15 беспилотников сбили в Калужской области
Новость дня Происшествия

15 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.09, 08:31
0 489
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Это произошло в ночь на четверг, 17 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО сбили летательные аппараты над территориями Куйбышевского района, Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Спас-Деменского, Сухиничского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - заявил Шапша.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBKZjRWbk1CUC81TzV6dTN2bGZ2Z2c9PSIsInZhbHVlIjoiK2I1YmxDanNHRllSY1ZIUXNMdVM0MFVyczN1OFJMa2syNFlEZ3czVEh5aFd0bGpicVF3ZjVKQWdIaDJYMURSVHJZc1dwbEw0YUN4ZVE3TUhjcFROV2NiUklCcUMvQWJZZWhBTmNGQ3BoWFEyL01BMlkxQWhpR2IvN2VVY24vdE9ONE5zWU0ycFRSS01xL1FkelowOUZiV0lTUE9xOWRHaGQ0R0MvQm9CYTFrRENuNlV6WmxnYTBMZ2czeGI2bVZRdHFFbmJxU0l0Tjd6UzIzMGtaNGM0dWE5R21zRGZOekdBOVRhTGRGTVM5SHNXdnQvcnErVmNPZk9DUHozQUNCTjNnako2REZ2UGRQOWR0Z290WDF2WkZWRDB1WWFTT3REQmYvWTV2SHpGcXBWanF4VnVNVjg2eENxTElPNmQ1Vyt2QjBFbS9ZOUJBRVVRNk9YZExIL080NW5EMUZxK25HbUZKMkNqNFgrM1lERGlsTjRGdkYzc3NGaTZBVW4yWldST3dDai9mQ3Fha1pOQjdUWGxrOXFVa21ZcWNTa1FvdFZ2WlpTN08xclpRNXRUOTVsY3kyTHJ0R2tuK1Fha3lkSyIsIm1hYyI6Ijk4ZjgyODE3MGYwMzg1OWU2Njg3NWVkZjg0MzU1YWUxNTRiNDFkNTBjMTQ0ZThjYjQ2ZTU2ZWY5YjM0NWMzMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpNMzhwVXVkWkw0R2o0Z011NDF3Nnc9PSIsInZhbHVlIjoiMmVkYVZ4amlLNXpLSFE4NGdyaFliZmRiSC9nSGhSbjVJSGRsczRFTDZNVTY5b2YwQVV3amVGR2Zkd3paL1F5OHAxYk4yVUN6SVdmRzNrWExxM3hBMXRRV2E4L2Q5cnYvREdLUXJUOEtmbmVROG1pRHREK0tvNnJuT3A0S0RqSVViWnB6RnVQYTRqYlVVTitTZ3VIYXVFdXNjSWRlYnVFSGZ4WkFESDcwdGVYMHllRGd4U2gwWDNYVmZlUlhOZU5ORWVUNzd0TjQ5RWJGMzNmVXlCaUgydU5uQTNLa3lvazdna1VwSUNTZDNOY2k4YTgyRVZBYzFBeS9PaEUzSVk3RWgyVG1xenRIZ0JWbU80ei9PZkV5Y2tWbTMzWXVwaUw2Z2RtQ0ZtOTZCYmtSK1lxYWR6Y3dSWE9OMWZmRm8xaVlNM1dtSkVHcGxEMkgzMnluYW05bDRscElxNDZCQzdPZXBDZVlJVmZ6emc1YW9USWlyYVphSVNQdFBoRkhGdTUzMkRCYm8vK0M1ajh5YXRSb2tOVjczNlFKUW9nWHg2THJJaTlTYXlZblN6VWtoRFFIdk1EaGwzMENnVndZMDM0eCtxSUJVZkQ3Uk95WGZNY3lWUm84bXp5ZncrZzdaQ1c3SlZvWkIvOWN6YS9OU1FMaUhlV0pudVkzTENQbjJxakZ0d0VMQmZBZDA2ZFBqR3JvdXJ0S0JLV0ZqN0hsNDhqSitCejIxdXNnY2ZRNG1PZHNCVzVNL25WQUg5ZjIrRjNkSUljLzN2M3c1UTU3d1BnSkx0M1V2WWJPdEdJZDlObTYyYm02dVpDcHVMSVNFNXdDYzRXd1h2M0lpRzRiZGJVZyIsIm1hYyI6ImEzNjgyZjgwMTg4NDFhYjIzN2YxYjRjODQ2ZmMwZGJmODNiZGNhYzVmYjA0MTAzMTAwZDA2OWJhNjUwYTU5MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+