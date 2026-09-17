15 беспилотников сбили в Калужской области
Это произошло в ночь на четверг, 17 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО сбили летательные аппараты над территориями Куйбышевского района, Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Спас-Деменского, Сухиничского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - заявил Шапша.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь