После ракетной опасности в Калужской области сообщили о четырех сбитых БПЛА
Вечером во вторник, 15 сентября, в Калуге включали сирены.
О ракетной опасности также предупреждал губернатор Владислав Шапша.
Позже глава региона сообщил, что в Куйбышевском, Мосальском, Спас-Деменском и Хвастовичском районах сбили четыре беспилотника.
Обошлось без жертв и разрушений.
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