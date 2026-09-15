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Происшествия

После ракетной опасности в Калужской области сообщили о четырех сбитых БПЛА

Дмитрий Ивьев
15.09, 20:46
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Вечером во вторник, 15 сентября, в Калуге включали сирены.

О ракетной опасности также предупреждал губернатор Владислав Шапша.

Позже глава региона сообщил, что в Куйбышевском, Мосальском, Спас-Деменском и Хвастовичском районах сбили четыре беспилотника.

Обошлось без жертв и разрушений.

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