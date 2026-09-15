Шесть беспилотников сбили в Калужской области
Подробности сообщил губернатор Владислав Шапша.
Днем в понедельник, 14 сентября, силы ПВО сбили пять беспилотников в Жиздринском, Думиничском, Людиновском и Ульяновском районах.
В ночь на вторник, 15 сентября, БПЛА уничтожен в Перемышльском районе.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
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