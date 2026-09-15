Шесть беспилотников сбили в Калужской области

Подробности сообщил губернатор Владислав Шапша.

Днем в понедельник, 14 сентября, силы ПВО сбили пять беспилотников в Жиздринском, Думиничском, Людиновском и Ульяновском районах.

В ночь на вторник, 15 сентября, БПЛА уничтожен в Перемышльском районе.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.