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ПВО сбила два беспилотника над Калужской областью

Вечером 12 сентября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над Калужской областью.
Сергей ПЕТРОВ
13.09, 09:44
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Военные сбили два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны уничтожили в небе над Козельским и Хвастовичским муниципальными округами.

На места падения обломков выехали оперативные группы.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.

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