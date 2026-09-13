ПВО сбила два беспилотника над Калужской областью

Вечером 12 сентября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над Калужской областью.

Военные сбили два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны уничтожили в небе над Козельским и Хвастовичским муниципальными округами.

На места падения обломков выехали оперативные группы.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала.