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Ракетную опасность на 9 минут объявляли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.09, 08:00
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Вечером в пятницу, 11 сентября, предупреждение в своем официальном канале разместил губернатор Владислав Шапша.

Он призывал жителей укрыться в зданиях, отойти от окон и использовать правило двух стен – находиться в комнате, которая отделена от улицы минимум двумя стенами.

Спустя девять минут ракетная опасность была отменена.

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