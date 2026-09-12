Ракетную опасность на 9 минут объявляли в Калужской области

Вечером в пятницу, 11 сентября, предупреждение в своем официальном канале разместил губернатор Владислав Шапша.

Он призывал жителей укрыться в зданиях, отойти от окон и использовать правило двух стен – находиться в комнате, которая отделена от улицы минимум двумя стенами.

Спустя девять минут ракетная опасность была отменена.